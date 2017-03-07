Ижевск. Удмуртия. Ижевские «Купол-Родники» разгромили подмосковные «Химки». После очередной победы клуб из Удмуртии продолжает находиться в зоне плей-офф Суперлиги-1.

В первой четверти гости выглядели увереннее хозяев, благодаря чему «убежали» в небольшой отрыв (16:11). Во втором игровом отрезке «Купол» смог не только сравнять счет, но и выйти вперед с минимальным преимуществом.

После большого перерыва подопечные Конотопова увеличили отрыв до 23 очков (60:37), а в заключительной четверти удержали добытое преимущество. В итоге встреча закончилась со счетом 77:58.

Самыми результативными игроками в составе «Родников» стали Владимир Лидяев (15), Алексей Карпеков (13), Илья Подобедов (11). На данный момент в активе клуба из столицы Удмуртии 30 очков и 8 промежуточное место.