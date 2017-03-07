Ижевск. Удмуртия. В Ижевске впервые прошел межрегиональный фестиваль интеллектуальных игр для школьников «ИграЛОСЬ». Как сообщают организаторы, в столицу Удмуртии приехали 18 команд из Екатеринбурга, Глазова, Воткинска и Ижевска. В течение трех дней они состязались в многочисленных интеллектуальные игры различной степени серьезности. Победители и призеры определялись в трех лигах: Младшей (5-6 классы), Средней (7-9 классы) и Старшей (9-11 классы).

Главным для всех участников стал турнир по спортивному варианту популярной телевизионной передачи «Что? Где? Когда?». На протяжении двух дней было отыграно 60 вопросов, но даже их не хватило для выявления победителей в двух лигах. В дополнительной «перестрелке» обладателями главного приза в Старшей лиге стала команда 11-классников из Екатеринбурга «По Нилу плывёт Азазелло». В Средней лиге победа досталась глазовчанам «Чай после занятий», в Младшей - «Без допинга» (ЭМЛи-29, 6 класс).

Вторыми по значимости интеллектуальными состязаниями фестиваля стали индивидуальный и командный турниры по «своей игре». Здесь команды соревновались в традиционных лигах, а знатоки были разделены на две возрастные группы. Финальные результаты зафиксировали следующее распределение мест:

В командной «Своей игре» тройки призеров по лигам оказались следующими:

Младшая

1. Без допинга (ЭМЛи-29, 6 кл)

2. Клевер (ЭМЛи-29, 5 кл)

3. Касатки (ЭМЛи-29, 5 кл.)

Средняя

1. Волосатый жужик (ИТ-лицей №24, 7 кл.)

2. Чай после занятий (Физико-математический лицей Глазова и школа №54, 6-7 кл.)

3. Мамины бОндиты (ЭМЛи-29, 7 кл)

Старшая

1. Шесть альтер-эг (Воткинский лицей, ЭМЛи-29, Гуманитарно-юридический лицей №86, 9 кл.)

2. По Нилу плывет Азазелло (СУНЦ УрФУ, 11 кл.)

3. Симулятор Нистюка

По словам президента Ижевского клуба интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» Ольги Нечаевой, первый региональный фестиваль «ИграЛОСЬ» стал выходом качественно новый уровень развития разумного досуга для школьников в городе и республике.