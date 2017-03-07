Сарапул. Удмуртия. Водитель автомобиля «ВАЗ-2107» погиб на трассе в Сарапульском районе. Как сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии, мужчина не справился с управлением и столкнулся с встречной машиной.

Авария произошла во вторник, 7 марта, около 7:14 на 2 км автодороги «Северная объездная дорога Сарапула». 28-летний водитель «семерки» выехал на полосу встречного движения для обгона и столкнулся с автомобилем «Опель».

Водитель «Опель» не пострадал. Нужно отметить, что водитель «ВАЗ-2107» не был пристегнут ремнем безопасности.

Госавтоинспекция республики предупреждает, что из-за переменчивой погоды на дорогах Удмуртии может возникнуть гололедица. Водителей просят не выезжать на загородные дороги без острой необходимости, максимально снизить скорость передвижения, особенно скорость выполнения маневров обгона, перестроения, проезде перекрестков. Выбирать увеличенную дистанцию, исключить обгоны при наличии встречного транспорта даже на большом расстоянии.