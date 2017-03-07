США. В рейтинге журнала US News & World Report среди 80 стран мира Россия заняла 27 место. Об этом сообщает Российская газета.

Рейтинг лучших государств возглавила Швейцария. Вторую строчку получила Канада. За ними – Великобритания, Германия, Швеция и США.

Оценивались государства по девяти критериям:

- туризм,

- инновации,

- социальная сфера,

- культура,

- рост экономики,

- открытость для предпринимательства,

- общий уровень жизни населения,

- влияние в мире и

- историческое наследие.

По показателю силы и влияния на мировой арене Россия стала второй, уступив США. Восьмое место страна заняла по темпам роста экономики.

Последними в данном рейтинге стали Алжир, Иран и Сербия.