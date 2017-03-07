США. В рейтинге журнала US News & World Report среди 80 стран мира Россия заняла 27 место. Об этом сообщает Российская газета.
Рейтинг лучших государств возглавила Швейцария. Вторую строчку получила Канада. За ними – Великобритания, Германия, Швеция и США.
Оценивались государства по девяти критериям:
- туризм,
- инновации,
- социальная сфера,
- культура,
- рост экономики,
- открытость для предпринимательства,
- общий уровень жизни населения,
- влияние в мире и
- историческое наследие.
По показателю силы и влияния на мировой арене Россия стала второй, уступив США. Восьмое место страна заняла по темпам роста экономики.
Последними в данном рейтинге стали Алжир, Иран и Сербия.