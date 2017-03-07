Ижевск. Удмуртия. У ООО «Аскор» в Удмуртии появились проблемы с технологическим разрывом в программе производства. Об это заявила руководитель агентства инвестиционного развития республики Римма Бякова, пишет «Интерфакс».

«Требования управления ветеринарии о внесении изменений в проектную документацию, резкое изменение курса евро и неоднократные запреты Россельхознадзора на ввоз цыплят из еврозоны привели к существенному технологическому разрыву в производственной программе предприятия», - сказала Бякова.

Для того, чтобы решить вопрос о мерах господдержки «Аскора» и получения дополнительных кредитов, Минсельхоз Удмуртии создал рабочую группу, которая еженедельно отслеживает ситуацию на предприятии.

По словам вице-премьера правительства Удмуртии, курирующего АПК, Сергея Токарева, в основе проблем «Аскора» - зависимость от иностранных производителей молодняка.

«Там единственная проблема - с поставкой молодняка. Откуда они из Евросоюза брали - из Германии и из ближайших с Германией регионов - там птичий грипп был. Там был запрет на вывоз молодняка», - сказал Токарев.

Предприятию месяц пришлось ждать, пока снова дадут разрешение на вывоз молодняка индейки из ЕС.

«Соответственно у него (владельца ООО «Аскор» - прим.ред.) график поспевания индюков на забой тоже отодвигается и получаются пустые зоны, когда нет забоя, нет готового поголовья на забой», - уточнил Токарев.

По его словам, при этом компания еще выплачивает кредит «Россельхозбанку».

«Сейчас завезли партию в 26 тысяч. Но ведь опять сейчас к следующему надо готовиться, а там (в Евросоюзе – прим.ред.) опять у них птичий грипп появился, опять проблемы будут по ввозу», - сказал вице-премьер.

Токарев добавил, что для решения проблемы необходим собственный инкубатор индейки, иначе ситуация будет постоянно повторяться.

«Брал он в Ростовской области, но там падеж высокий. Все-таки вот те из Германии птенцы были крепче, и выход был больше. Из-за этого он с ними и работал», - сказал Сергей Токарев.

Сейчас министерство сельского хозяйства Удмуртии разрабатывает меры господдержки предприятия из бюджета региона.

«Но если вот дальше будет все так продолжаться, соответственно ситуация будет ухудшаться, на мой взгляд», - подытожил вице-премьер.

Напомним, ранее московская ветеринарная компания ООО «ТКФ «Корпас» подала иск о банкротстве производителя индюшатины в Удмуртии ООО «Аскор». Это был второй иск в Арбитражный суд Удмуртии о банкротстве компании. Ранее с такой жалобой обращалась «Торговая компания «Русь Матушка», но вскоре она отозвала свое заявление.



«Аскор» создала первую в республике индюшачью ферму в селе Пычас Можгинского район на месте бывшего свинокомплекса. Этот инвестиционный проект еще в 2010 году одобрили власти Удмуртии. Первый этап начали реализовывать в 2013 году. Тогда в Сарапульском районе открыли комбикормовый завод производительностью 40 тыс. тонн комбикормов в год.