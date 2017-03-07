Ижевск. Удмуртия. Несколько главврачей в Удмуртии отказались от курения. Об этом информагентству «Сусанин» сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Удмуртской Республике.

Дело в том, что в ведомстве подписали распоряжение, направленное на «прекращение потребления табака и табачных изделий среди руководителей организаций». Главврачам предложили отказаться от курения ради сохранения должности.

При этом в ответе Минздрава Удмуртии на запрос информагентства отмечается, что «распоряжение носит рекомендательный характер».

Ранее глава ведомства Алексей Чуршин рассказал, что онкологические заболевания, в том числе вызванные курением, занимают 2 место среди причин смертности населения Удмуртии.

Напомним, что в среднем в республике каждый день регистрируют 17 человек с злокачественной опухолью, 7 умирает.