Феликстоу. Великобритания. В британском городе Феликстоу собака смогла открыть дверь врачам «скорой помощи», чем спасла жизнь своему хозяину. Об этом сообщает L!fe.ru.

32-летнему британцу Гэри Грегори стало плохо и он вызвал «скорую помощь». Пока он дожидался медиков, потерял сознание. Когда врачи приехали, дверь им открыл ротвейлер по кличке Меган. Она прыгнула на ручку дверь и сумела опустить ее, чтобы открыть замок.

Более того, Меган и еще две собаки до приезда врачей облизывали лицо и руки хозяина, пытаясь привести его в чувства.

При осмотре оказалось, что у мужчины внутреннее кровотечение. Ему пришлось двое суток провести в реанимации.