Ижевск. Удмуртия. Международный женский день в Удмуртии вот-вот вступит в права, а значит тем, кто до сих пор не озаботился подарками для любимых женщин, настала пора бежать по магазинам. Чтобы праздник не обернулся «кислой миной» или нежданным ударом под дых, корреспондент информационного агентства «Сусанин» узнала, что не стоит дарить женщинам 8 марта.

8 кругов марта