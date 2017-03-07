Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Юрий Тюрин поставил задачу вывезти из города 100 тыс. тонн снега за март. Как сообщает пресс-служба администрации муниципального образования, об этом градоначальник рассказал на еженедельном заседании оперативного штаба по вопросам очистки улично-дорожной сети столицы Удмуртии от снега.

В время обсуждения вопросов начальник управления благоустройства и транспорта Алексей Красноперов доложил, что в течение февраля вывезено более 61 тыс. тонн снега, за первые дни марта (по 5 число включительно) - 14 тыс. тонн.

По словам руководителя ДРЭУ Андрея Трубицина, работы осуществляются ежедневно, в основном, в ночное время, чтобы не затруднять трафик на дорогах города, каждую ночь в работах задействовано около 30 самосвалов. Также ежедневно осуществляется вывоз снега с территории Первомайского района, которая в период паводка подвергается подтоплению, количество вывезенного снега с данного участка на сегодня составило 3,7 тыс. тонн.

«Организация вывоза снега с улично-дорожной сети - это основная задача для управления благоустройства и транспорта, Службы благоустройства и дорожного хозяйства, подрядных организаций. Помимо этого, необходимо держать на контроле состояние остановочных комплексов, а также привести в порядок межквартальные проезды, - обратился к участникам совещания глава города, - межквартальные проезды должны быть приведены в порядок в течение недели».