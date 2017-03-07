Ханты-Манси. Удмуртские следж-хоккеисты стали вторыми на II всероссийской зимней спартакиаде инвалидов в Ханты-Мансийске. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртской Республики.

Команда из Удмуртии встретилась с хозяевами площадки. Игра завершилась в пользу сборной Ханты-Мансийского автономного округа со счетом 1:0.

«Сегодня нет проигравших, мы все - победители! Вы показали очень хорошую игру, порадовав болельщиков. Я хочу вас поздравить с этим замечательным праздником - спартакиадой. Удачи вам!», - поздравил всех член совета федерации федерального собрания Эдуард Исаков.

Напомним, что следж-хоккейный клуб «Удмуртия» занял второе место на первом этапе чемпионата России.