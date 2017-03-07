Игра. Удмуртия. Дело жителя Ижевска, который убил своего отца кочергой, за то, что тот пытался изнасиловать его 13-летнюю дочь, направили прокурору для утверждения обвинительного заключения. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике, 31-летний мужчина совершил преступление в состоянии аффекта.

4 января 2017 года обвиняемый вместе с женой и дочерью приехал к родителям в Игринский район. Около 19:00 мужчина и все родственники, кроме его отца и дочери, ушли на празднование Нового года.

53-летний дедушка, оставшись наедине с внучкой, попытался ее изнасиловать, но девочка вырвалась и побежала по деревне без обуви и одежды в 20-градусный холод и отморозила ноги.

Об инциденте девочка рассказала своим родителям. После этого обвиняемый забежал в дом и несколько раз ударил своего отца кочергой. На следующий день он скончался.

Уголовное дело в отношение ижевчанина возбудили по части 1 статьи 107 УК России («Убийство, совершенное в состоянии аффекта»). За преступление ему грозит до трех лет лишения свободы.