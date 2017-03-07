Саппоро. Япония. Окружной суд японского города Саппоро пересмотрел дело 20-летней давности в отношении россиянина Андрея Новоселова. Как сообщает Lenta, моряка признали невиновным.

Его арестовали в 1997 году за ношение оружия, а в 1998 году – осудили на два года. Андрей Новоселов отбывал срок в японской тюрьме, а затем вернулся в Россию. В 2013 году адвокаты моряка потребовали суд пересмотреть его дело из-за процессуальных нарушений.

Россиянина обвинили в том, что он хотел обменять имевшиеся у него пистолет и патроны на подержанный автомобиль. Но, как выяснило следствие, это была инициатива не Андрея Новоселова, а полицейского осведомителя.

«Мы приветствуем решение окружного суда Саппоро о признании Новоселова невиновным. Стоит иметь в виду, что это дело почти 20-летней давности, и речь идет, скорее, о восстановлении доброго имени российского гражданина», - цитирует издание слова третьего секретаря генерального консульства России в Саппоро Сергея Коняева.