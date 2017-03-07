Воткинск. Удмуртия. В Удмуртии в местах несанкционированной торговли реализовывали продукцию животного происхождения без лицензии. Об этом сообщает главное управление ветеринарии региона.

Специалисты провели 4 марта проверки торговых точек Воткинска и Можгинского района. Здесь продавали речную рыбу, говядину, свинину, молочные продукты без ветеринарных сопроводительных документов.

«Вышеуказанная продукция реализовалась без маркировки, с отсутствием информации о дате выработки, сроках годности и условиях хранения, а также производителе продукции, без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы», - говорится в сообщении.

Владельцам некачественной и опасной продукции выданы требования об ее утилизации или уничтожении. За нарушение ветеринарного законодательства их привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 10.8 КоАП России («Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства»).