Ижевск. Удмуртия. В Ижевске сотрудники полиции сожгли 50 кг наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства внутренних дел.

«Уничтоженные наркотики проходили по уголовным делам в качестве вещественных доказательств», - уточнили в ведомстве.

Правоохранители также уточнили, что сжигание вещественных доказательств по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, процедура обязательная, предусмотренная законодательством.

В МВД также напомнили, что жители Ижевска и Удмуртии могут сообщить о фактах незаконного оборота наркотиков, позвонив в правоохранительные органы.

Дежурная часть управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Удмуртской Республике: 41-51-99, 44-77-33, факс 44-77-33.

«Телефон доверия» МВД по Удмуртской Республике: 8(3412) 419–373, 419–575