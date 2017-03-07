Нагасаки. Япония. В Японии появится плавающий отель-капсула. Об этом сообщает this.kiji.is.

Отель оборудован 1-местным и 2-местным номерами и вмещает в себя до четырех человек. Одна из спален расположена наверху под стеклянной крышей. Постояльцы будут засыпать в открытом море, а просыпаться около необитаемого острова.

Отель-капсулу решила построить компания Huis Ten Bosch недалеко от открытого ими же тематического парка с копиями старинных нидерландских зданий на острове Кюсю. В 2015 году под руководство компании заработала гостиница, в которой постояльцев обслуживают роботы.