Новосибирск. Концерн «Калашников», входящий в Госкорпорацию Ростех, договорился с ОАО «НПО «Курганприбор» о выкупе 33% акций новосибирского Института прикладной физики. Как сообщает пресс-предприятия, новый партнер позволит концерну нарастить необходимые компетенции в части разработки нового вида оружия.

«Наш новый партнер позволит концерну нарастить необходимые компетенции в части разработки нового вида оружия. Сделку планируется завершить до конца 2017 года», - прокомментировал Алексей Криворучко, гендиректор концерна «Калашников».

Отметим, что институт прикладной физики является разработчиком неуправляемых авиационных ракет С-8 и С-13 с различными типами боевых частей, средств выстреливаемых помех для противодействия высокоточному оружию. Выпускаемые ракеты устанавливаются на корабли ВМФ, объекты бронетехники, комплексы РВСН, авиацию.