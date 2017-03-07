Ижевск. Удмуртия. В 2016 году в Удмуртии зарегистрировали 315 тыс. сделок на недвижимость. Показатель по сравнению с 2015 годом вырос на 5%, сообщает пресс-служба республиканского Росреестра.

Всего с января по декабрь 2016 года за регистрацией обратились порядка 340 тыс. заявителей, что на 24 тыс. больше, чем в 2015 году.

Почти в два раза снизилось количество прав на жилые помещения, зарегистрированные на основании договоров передачи жилья в собственность. С 11,7 тыс. до 6,4 тыс.

На 7%, с 6,9 тыс. до 6,4 тыс. уменьшилось количество зарегистрированных прав по «дачной амнистии». Количество прав на жилье, приобретенное по ипотеке выросло на 12,6% и составило 19 тыс.

По итогам 2016 года на 15,8% снизилось количество договоров участия в долевом строительстве. Показатель достиг уровня 5,4 тыс. договоров.