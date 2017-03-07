Ижевск. Удмуртия. Госавтоинспекция Удмуртии проведет массовые проверки для выявления пьяных водителей. Об этом сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по республике.
Профилактические мероприятия состоятся на территории всей республики 7 и 8 марта.
Массовые проверки пройдут 7 и 8 марта.
Ижевск. Удмуртия. Госавтоинспекция Удмуртии проведет массовые проверки для выявления пьяных водителей. Об этом сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по республике.
Профилактические мероприятия состоятся на территории всей республики 7 и 8 марта.