США. Ученые из Китая, США и Сингапура выяснили, такси какого цвета являются наиболее опасными. Как пишет Росбалт, для этого было проведено соответствующее исследование.

Выяснилось, что чаще всего попадают в автокатастрофы синие автомобили. Шансов попасть в дорожно-транспортное происшествие на синей машине, как правило, на 9% больше, чем на желтом такси.

Исследователи полагают, что в темное время суток автомобиль синего цвета менее заметен на дороге. Поэтому он чаще становится участником столкновений.