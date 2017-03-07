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Март 2017
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Предложения по благоустройству дворов ждут от жителей Удмуртии

На их благоустройство регион получит 273 млн рублей из федерального бюджета.

Предложения по благоустройству дворов ждут от жителей Удмуртии
благоустройство, Ижевск, Удмуртия


16:25

Ижевск. Удмуртия. Предложения по благоустройству дворов ждут от жителей Удмуртии. В регионе началась реализация проекта «Городская среда», сообщает пресс-служба республиканского отделения партии «Единая Россия».

«Нам важно обеспечение контроля на каждом этапе реализации проекта. У нас была контрольная дата – 1 марта. Все регионы уже заключили соглашение с Минстроем о предоставлении федеральной субсидии. В рамках федерального бюджета запланировано 20 млрд рублей, которые будут направлены в 72 региона. До 15 марта должны быть приняты региональные программы благоустройства городской среды. На дворы из федеральной субсидии направляется 2/3 средств, а 1/3 пойдет на общественные территории – это благоустройство парков, скверов, бульваров», - сказал координатор проекта «Городская среда», депутат Госдумы России от Удмуртии Александр Васильев.

Он также добавил, что минимальный перечень работ, который включает ремонт дворовых проездов, освещение дворовых территорий, установку скамеек и урн, после дополнится по решению субъекта. Утвердить муниципальные программы должны до 25 мая.

«Удмуртия получит из федерального бюджета 273 млн рублей. Софинансирование из бюджета республики составит 122 млн рублей. На благоустройство общественных пространств и дворовые территории можно будет направить 395, 8 млн рублей. Необходимо рационально распорядиться этими средствами, чтобы обеспечить достойную и комфортную жизнь для ижевчан», - сказал председатель городской думы Ижевска Олег Гарин.

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