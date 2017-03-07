Москва. Перенос президентских выборов на 18 марта обдумают в Кремле. Как пишут Известия, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Пока какой-либо позиции на этот счет не сформировано. Поэтому здесь нужно будет какое-то время, безусловно, чтобы обдумать эту инициативу», — сказал Песков.

Напомним, 3 марта сенаторы Андрей Клишас и Анатолий Широков внесли в Госдуму пакет поправок в избирательное законодательство, в том числе предполагающих возможность переноса выборов президента России на третье воскресенье марта.