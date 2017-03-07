США. Известный российский хакер Николай Лихачёв, известный как Крис Касперски, скончался в США. Как пишет Life, программиста отключили от аппарата жизнеобеспечения, на котором он находился после полученной травмы.

Утром 10 февраля специалист по информационной безопасности серьезно пострадал после неудачного прыжка с парашютом. Его доставили в больницу Halifax Center в Калифорнии, где он позже скончался.

Николай стал известен ещё в 90-х, когда поддерживал хакерские конференции в «Фидонете» и публиковал статьи об информационной безопасности. С тех пор он успел написать более 10 книг, посвящённых программированию, оптимизации приложений и компьютерным вирусам. С 2008 года Касперски жил в США, удалённо работая на производителя антивирусов McAfee.