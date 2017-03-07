Сарапул. Удмуртия. Захоронения конца XVIII века нашли на набережной реки Камы в Сарапуле. Об этом корреспонденту информагентства «Сусанин» рассказал заместитель директора Удмуртского института истории, языка и литературы по общим вопросам Александр Юрпалов.

Фото: Вадим Конюхов

Останки нашли строители, которые занимаются реконструкцией сарапульской набережной. Среди них рыболовные крючки, берестяные туески, фрагменты одежды и обуви. Также во время проведения работ появился фрагмент сруба. Предположительно данные останки относятся к концу XVIII века и могут принадлежать первым жителям Сарапула.

Фото: Вадим Конюхов

По словам Александра Юрапалова, руководитель агентства по охране объектов культурного наследия Удмуртской Республики Юрий Перевозчиков уже выехал на совещание в Сарапул для решения вопрос о том, что делать с данном земельным участком.

«Но я думаю, что предварительные работы будут остановлены на этом участке, техника вывезена. А дальше, думаю, будем отдельно проводить совещание для того, чтобы понять, как двигаться дальше», - прокомментировал Юрпалов.

Фото: Вадим Конюхов