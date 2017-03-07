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Март 2017
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Древние захоронения нашли при реконструкции набережной в Сарапуле

Предположительно эти останки относятся к концу XVIII века.

Древние захоронения нашли при реконструкции набережной в Сарапуле
Фото:Вадим Конюхов
культура, Сарапул, Удмуртия, удмуртская культура, захоронение, Кама, древность, поиски останков


16:55

Сарапул. Удмуртия. Захоронения конца XVIII века нашли на набережной реки Камы в Сарапуле. Об этом корреспонденту информагентства «Сусанин» рассказал заместитель директора Удмуртского института истории, языка и литературы по общим вопросам Александр Юрпалов.

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Фото: Вадим Конюхов 

Останки нашли строители, которые занимаются реконструкцией сарапульской набережной. Среди них рыболовные крючки, берестяные туески, фрагменты одежды и обуви. Также во время проведения работ появился фрагмент сруба. Предположительно данные останки относятся к концу XVIII века и могут принадлежать первым жителям Сарапула. 

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Фото: Вадим Конюхов 

По словам Александра Юрапалова, руководитель агентства по охране объектов культурного наследия Удмуртской Республики Юрий Перевозчиков уже выехал на совещание в Сарапул для решения вопрос о том, что делать с данном земельным участком.

«Но я думаю, что предварительные работы будут остановлены на этом участке, техника вывезена. А дальше, думаю, будем отдельно проводить совещание для того, чтобы понять, как двигаться дальше», - прокомментировал Юрпалов. 

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Фото: Вадим Конюхов

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