Ижевск. Удмуртия. Проекты из Удмуртии вошли в число призеров на межрегиональном этапе Open innivations startup tour 2017. Конкурс прошел в Альметьевске со 2 по 3 марта, сообщает пресс-служба агентства инвестиционного развития республики.

Три представителя из Удмуртии с четырьмя инновационными проектами прошли предварительный отбор и участвовали в очном этапе конкурса по направлению «Биомедицинский трек».

Призовые места завоевали:

1 место – проект «Разработка системы ранней диагностики рака шейки матки для ВПЧ - положительных пациентов» (Регина Мифтахова, Казанский федеральный университет);

2 место – проект «Разработка модификации классического фонендоскопа с добавлением блока оптимизации звука» (Роберт Баязитов, Ижевская государственная медицинская академия);

3 место – проект «3D-тренажер височной кости, спроектированный по снимкам спиральной компьютерной томографии, для обучения технике отонейрохирургических операций в области пирамиды височной кости» (Дарья Некрасова, Ижевская государственная медицинская академия).

По итогам Open innovations startup tour 2017 участники из Удмуртии смогут без предварительного отбора поучаствовать в полуфинале конкурса Startup Village 2017, который пройдет 6 и 7 июня 2017 года в Сколково.

Наша справка: Open innovations startup tour – самое масштабное мероприятие в России и СНГ по поиску перспективных инновационных проектов и развитию компетенций начинающих стартап-команд, реализующих проекты в сфере высоких технологий.