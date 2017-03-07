Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Юрий Тюрин поставил задачу вывезти из города 100 тыс тонн снега за март. Также коммунальщики должны за неделю очистить межквартальные проезды. Такие требования градоначальник озвучил во время заседания оперативного штаба. Об этом и других событиях в традиционной рубрике от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Удмуртия в минуту 7 марта 2017 года

Массовые рейды:

ГИБДД Удмуртии проведет массовые рейды по выявлению пьяных водителей. Профилактические мероприятия состоятся на территории всей республики 7 и 8 марта.

Благоустройство дворов:

Предложения по благоустройству дворов ждут от жителей Удмуртии. На их благоустройство регион получит 273 млн рублей из федерального бюджета. Минимальный перечень работ, который включает ремонт дворовых проездов, освещение дворовых территорий, установку скамеек и урн, после дополнится по решению субъекта. Утвердить муниципальные программы должны до 25 мая.

Кредит на жилье:

Жители Удмуртии стали чаще брать ипотеку. За 12 месяцев показатель вырос на 5 процентов. В прошлом году в республике зарегистрировали 315 тыс. сделок с недвижимостью.

Цирк-online:

Информагентство «Сусанин» проведет прямую трансляцию закрытия циркового фестиваля в Ижевске. Церемония состоится в среду, 8 марта, в 16:00. Посмотреть ее можно будет на сайте и нашем канале на YouTube.

Отказ от курения:

Несколько главврачей в Удмуртии отказались от курения. В Минздраве республики подписали распоряжение о борьбе с потреблением табака.

Очередная победа:

Ижевские «Купол-Родники» разгромили «Химки-Подмосковье». Встреча закончилась со счетом 77:58. Клуб из Удмуртии продолжает находиться в зоне плей-офф Суперлиги-1. Он располагается на 8 месте в турнирной таблице.