Рейкьявик. Исландия. Уроженка Удмуртии фигуристка Елизавета Туктамышева завоевала «серебро» на турнире Nordics в столице Исландии Рейкьявике. Об этом сообщает пресс-служба федерации фигурного катания на коньках России.
Спортсменка уступила только итальянке Каролине Костер. Бронзовую награду взяла шведка Анита Остлунд.
Итоги:
Каролина Костнер (Италия) - 204.27;
Елизавета Туктамышева (Россия) - 178.13;
Анита Остлунд (Швеция) - 155.23.
Произвольная программа:
Каролина Костнер (Италия) - 139.42;
Елизавета Туктамышева (Россия) - 117.41;
Анита Остлунд (Швеция) - 100.75.
Короткая программа:
Каролина Костнер (Италия) - 64.85;
Елизавета Туктамышева (Россия) - 60.72;
Хенгельссон (Швеция) - 56.10