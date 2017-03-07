США. На Марсе будут выращивать фрукты и овощи. Как сообщает Утро, ученые NASA объявили о старте программы по обеспечению автономной жизни первых поселенцев на красной планете.

Стоимость проекта оценивается в 15 млн долларов. Ученые планируют создать на Марсе замкнутые системы по выращиванию продуктов, поскольку доставка грузов с Земли требует двух лет и огромных финансовых затрат.

Система по выращиванию продуктов будет функционировать на основе технологии захвата азота, которую придумали немецкие химики почти столетие назад.