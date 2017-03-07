Турин. Италия. 52-летний житель Турина подарил на 8 марта, который широко отмечается в Италии, собственную почку. Об этом сообщает Sputnik.

44-летней итальянке диагностировали серьезное генетическое заболевание и два месяца искали для нее донора. В итоге способным поделиться органом оказался ее бойфренд.

Медики рассказали журналистам, что мужчина таким образом выразил пациентке свою любовь и приурочил подарок к Международному женскому дню.

Сейчас пациенты находятся под наблюдением врачей, их стояние оценивают как удовлетворительное.