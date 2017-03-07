Германия. Ученые из Германии провели ряд специальных генетических исследований и выявили, что интеллект ребенку передается от матери. Ранее считалось, что показатель IQ ребенок наследует от отца, пишет Svopi.

Отцовские гены в чаде отвечают за лимбическую систему, то есть эмоциональную.

Одни специалисты считают, что интеллект расположен в Х-хромосомах, другие – что на его развитие влияет ряд других факторов.

Исследования показали, что дети, с которыми играли в развивающие игры, показали лучшие результаты в сравнении со сверстниками, которым уделяли меньше внимания.

Еще один показателем, влияющим на ум ребенка, ученые назвали родительскую любовь. Если до 13 лет он чувствовал внимание и заботу, то в его мозге образовывалось на 10% больше клеток, чем у ребенка, который не ощущал любви.