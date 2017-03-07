Ланьчжоу. Китай. Власти города Ланьчжоу на севере Китая планируют строительство 1000-километрового трубопровода для поставки воды из озера Байкал. Об этом сообщает FlashSiberia.

«Как только технические вопросы будут решены, дипломатам следует собраться и переговорить о том, каким образом каждая сторона смогла бы получить выгоду от подобного международного сотрудничества», — приводит издание слова одного из разработчиков проекта.

За счет байкальской воды китайцы хотят решить проблему нехватки воды в засушливом регионе.