Ижевск. Удмуртия. Информагентство «Сусанин» начало прямую трансляцию церемонии закрытия X международного фестиваля циркового искусства в Ижевске.

В программе закрытия – номер «Лебединое озеро» в жанре групповой эквилибр. Подготовили его артисты из Китая. Выступят перед зрителями жонглер Пикассо Джуниор (Испания), чревовещатель Виллер Николоди (Швейцария) эквилибр Энчо Керязов (Болгария).

Развлекать гостей будут клоуны Дэвид Ларибле (Италия) и дуэт Просвирниных (Россия).

Кроме того, на арены выйдет знаменитый российский дрессировщик Виталий Смолянец с аттракционом «Империя львиц». Завершающим аккордом программы станет аттракцион «На слонах вокруг света» под руководством Андрея Дементьева-Корнилова.

Closing ceremony of 10 International Festival of Circus Art in Izhevsk