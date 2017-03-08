Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдет суперкубок Удмуртии по мини-футболу. Как сообщает пресс-служба Минспорта региона, также в ней примут участие команды и Татарстана и Пермского края.

Соревнования в Удмуртии пройдут впервые и продлятся пять дней. За победу и приз в 100 тыс. рублей будут бороться восемь команд. Вице-чемпион получит приз – 50 тыс. рублей. Игры состоятся на базе спортивного зала ФОК «Аксион».

Программа встреч:

11, 12, 18 марта, с 12:00 до 18:00 – отборочные игры, которые выявят четверку лидеров;

19 марта, с 12:00 до 15:00 – полуфинальные игры;

25 марта – финал суперкубка Удмуртии, на котором пройдет товарищеский матч юношеских команд «Русфан» и «Глазов» (участники первенства России по мини-футболу).