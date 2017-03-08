Ижевск. Удмуртия. 20-летнего жителя Сарапула осудили за незаконное изготовление, ношение, хранение и сбыт огнестрельного оружия. Подсудимый изготовил его во дворе дома из металлической трубки и полимерного материала и хранил у себя, а потом продал за 2 тыс. рублей, сообщает пресс-служба объединенного судейского общества Удмуртии.

В отношение него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 223 УК России («Незаконное изготовление огнестрельного оружия») и части 1 статьи 222 («Незаконное ношение, хранение и сбыт огнестрельного оружия»).

Подсудимый вину признал и заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке.

Суд назначил мужчине наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года и штрафом в 100 тыс. рублей.