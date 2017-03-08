Ижевск. Удмуртия. Международный женский день в Удмуртии в самом разгаре. В то время как все дамы республики продолжают принимать милые, весенние подарки, Удмуртстат уже подсчитал интересные цифры, касающиеся прекрасного пола, проживающего в регионе.

На 1 января 2016 года в Удмуртии проживало 818 659 женщин – это 54% от общего количества населения республики. Из них 67% - горожанки. Чуть более половины – 50,3% - это трудоспособные женщины. 18,1% женщин региона этого возраста еще не достигли, а 31,6% - уже перешагнули его.

Средний возраст дам составил 40,9 лет. При этом средний возраст горожанки – 40,8 лет, а жительницы сельской местности – 41 год. Для сравнения, средний возраст женщин в России находится на уровне 41,95 лет, а в Поволжье – 42,3 года.

В Удмуртии на 1 тыс. женщин приходится 853 мужчины. Численное превышение женщин над мужчинами с возрастом увеличивается. Если до 17 лет на 1 тыс. мужчин приходится 952 женщины, в промежутке от 18 до 59 лет – 1090 женщин, то после 60 лет – 1911 женщин.

Чаще всего прекрасный пол, проживающий в Удмуртии, выходит замуж в период от 20 до 29 лет. В этом возрасте пару нашли 4 982 женщины – это 58% от всех дам, вступивших в брак. До 18 лет брак заключили 73 девушки.

Продолжительность жизни женщин в Удмуртии находится на уровне 76,6 лет. Девочек в республике рождается меньше. На каждую сотню мальчиков приходится 96 девочек. Всего в 2016 году в Удмуртии родилось 20 995 малышей, 10 300 из которых – девочки.

Напомним, ранее корреспондент информагентства «Сусанин» выяснила, что не стоит дарить женщинам 8 марта.

8 кругов марта