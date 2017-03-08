Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдут соревнования по конкуру на кубок памяти имени Игоря Лившица. Как сообщает пресс-служба администрации Ижевска, состоятся они для детей, юношей и любителей, в субботу, 11 марта, на территории ипподрома, в леваде спортивной школы по конному спорту.

Каждому участнику придется преодолеть от 8 до 16 барьеров разной высоты в определённом порядке. Победителем станет тот, кто преодолеет препятствия быстрее других и при этом получит меньше штрафных очков.

Начало соревнований запланировано на 10:00.

Наша справка:

Конкур — вид конного спорта. Для успешного участия в нём требуется длительная и упорная тренировка спортсмена и лошади. Всадник должен обладать смелостью и решительностью, тонким расчётом, высоким искусством управления лошадью, хорошей общефизической подготовкой. От лошади требуются большая сила, мощный подход к барьеру и отталкивание, высокая координация движений, умение сохранять равновесие при полёте над препятствием и при приземлении, а также гибкость и пластичность движений.