Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улице Карла Маркса насмерть сбили мужчину. Как сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии, трагедия произошла во вторник, 7 марта, около 21:00, напротив дома №25.

«Семерка» столкнулась с «Джилли», которой управлял мужчина 1977 года рождения. После этого иномарка столкнулась еще с «Фольксваген Поло» за рулем которого был мужчина 1969 года рождения.

В тот момент, когда водители столкнувшихся авто вышли из машин, владельца «Фольксвагена» сбил «ВАЗ 2106». От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Госавтоинспекция МВД по Удмуртии напоминает: согласно требованиям правил дорожного движения Российской Федерации, водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, видимость в направлении движения.