США. Сенатор конгресса Соединенных Штатов Джон Маккейн заявил, что сайт WikiLeaks связан с Россией. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на Washington Examiner.

«Я не могу этого утверждать, но очевидно, что WikiLeaks имела связи с Россией», - сказал Маккейн.

Он также уточнил, что доказательств связей нет, а отвечая на вопрос, имела ли Россия отношение в публикации WikiLeaks о методах шпионажа ЦРУ, сенатор сказал:

«Нет, конечно, нет, это был кто-то, сидящий в подвале своего дома в одном нижнем белье, куря сигареты».

Джон Маккейн добавил, что нужно сделать «еще многое» для усиления кибербезопасности страны, потому что, если хакеры смогли взломать ЦРУ, то они смогут попасть куда угодно.