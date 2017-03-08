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В Сети появилось обращение предполагаемого сына убитого брата лидера КНДР Ким Чен Ына

На нем молодой человек показывает паспорт.

В Сети появилось обращение предполагаемого сына убитого брата лидера КНДР Ким Чен Ына
Фото:youtube.com (снимок с видео)
КНДР, Северная Корея, внешняя политика, убийство


13:00 08.03.2017

Северная Корея. В интернете появилось обращение молодого человека, который называет себя сыном Ким Чен Нама, убитого брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Как пишет Lenta.ru, подтверждений того, что на записи действительно сын Ким Чен Нама нет.

«Меня зовут Ким Хан Соль, я из Северной Кореи, часть семьи Ким. Мой отец был убит несколько дней назад. Я сейчас вместе со своими матерью и сестрой», — сказал молодой человек на английском языке.

В подтверждение он показал свой паспорт, но данные о нем закрыты черным квадратом. В конце 40-секундного ролика пропадает звук и рот Ким Хан Соля также закрывает черная полоса. Выступление молодой человек закончил словами: «Мы надеемся, что скоро все наладится».

Как сообщает Channel NewsAsia, спецслужбы Южной Кореи идентифицировали мужчину как Ким Хан Соля. Подробной информации о нем и его местонахождении не сообщается.

Ким Чен Нам был убит в аэропорту столицы Малайзии 14 февраля 2017 года. Американские и южнокорейские представители считают, что его убийство спланировал и осуществил Пхеньян.

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