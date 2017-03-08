Грузия. Граждане Грузии смогут посещать страны Европейского союза без виз. Разрешение вступит в силу с 28 марта 2017 года, сообщает «Интерфакс».

«Поздравляем всех граждан Грузии с этим важным решением. Введение безвизового режима со странами Евросоюза будет способствовать развитию туризма, углублению бизнес-связей, активизации программ по обмену студентов», - говорится в сообщении, опубликованном в официальном журнале ЕС.

Также ездить в страны Евросоюза без виз смогут граждане Грузии, проживающие на территории Южной Осетии и Абхазии.