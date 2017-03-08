Москва. Российский актер Константин Хабенский снимется в новом фильме. В нем он сыграет человека с диагнозом ДЦП, сообщает портал Spovi.ru.

Картина получила название «Временные трудности» и снимут ее по реальной истории Аркадия Цукера. Мужчина родился с тяжелой травмой и тяжелой формой ДЦП. Его проблемы отец назвал временным недугом и всегда старался поддерживать сына.

По словам Цукера, его ожидало инвалидное кресло, затрудненное движение, несвязная речь и мышление, но отец решил поставить его на ноги. Он ни говорил о болезни и считал своего ребенка здоровым. Именно эту историю расскажут и покажут в своей работе режиссеры фильма «Временные трудности».