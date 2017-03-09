Ижевск. Удмуртия. В народе считалось, что именно 9 марта можно увидеть прилет первых аистов и жаворонков. В народе говорили: «На Обретение пернатые стремятся к гнездам, детишки к хлебушку, а супруг к делам и женушке».

Как пишет Astromeridian, крестьяне знали, что увидеть этих птиц – к счастью и удаче на весь год. 9 марта уже начинали готовить скворечники и развешивать их на деревьях.

В русской православной церкви 9 марта почитается память Иоанна Крестителя и отмечается Обретение Иоанна Предтечи, мощи которого были найдены предположительно в 4-5 веке нашей эры. В настоящее время так и неизвестно, где находится отрубленная голова Иоанна. Существуют сведения, что ее частица находится в мечети Омейядов (Сирия) в Дамаске, а часть черепа хранится в древнем армянском монастыре.

Народные приметы на 9 марта:

1. Если жаворонки и аисты вовремя прилетают, ожидай обильного урожая хлеба.

2. В этот день нельзя стирать, чтобы перелетных птиц не отпугнуть и не отсрочить приход долгожданной весны.

3. Птицы вьют гнезда с юга – лето будет прохладным.

4. В лесу 9 марта дятел стучит – весна наступит поздно.

5. Ясный день – погода на Пасху тоже будет хорошим, в апреле будет тепло.

6. Много снега – Пасха тоже будет холодной. Если же снег растаял, то в указанный праздник будет тепло и сухо.

7. Снег на крышах лежит – Пасха снежной будет.

8. Если увидишь аиста или жаворонка в этот день – это к счастью.

9. На небе 9 марта виден яркий месяц со светлыми рогами – утром жди мороза.

10. Птицы возвратились из теплых краев вовремя – жди хорошего урожая.

11. Если птицы вьют гнезда с солнечной стороны – клева на рыбалке не будет. А вот, если гнезда располагаются в тени – значит, на рыбалку идти можно и нужно, а лето будет теплым.

12. Щебечут синицы 9 марта – скоро установится теплая погода.

13. Теплый день 9 марта – апрель тоже будет теплым.

14. Если рано лечь спать 9 марта, то в дом может проникнуть нечисть, украсть детей или отравить еду. Поэтому, спать ложились после полуночи и к кровати предварительно привязывали чертополох либо образ. Также защищали себя от нечистой силы, нарисовав крест на двери или на окне. Считалось, что следует положить наточенный топор у порога – это, по приметам, тоже защитит от злых духов.

15. Если болит голова 9 марта, стоит помолиться Иоанну.

16. Также Иоанн Креститель в этот день покровительствует пчеловодам и земледельцам.

17. Спать днем нельзя – лихорадка наступит.