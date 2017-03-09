Ижевск. Удмуртия. Конкурс удмуртских красавиц «Мисс Эктоника – 2017» пройдет в Ижевске. Мероприятие состоится 17 марта в клубе «Резиденция», сообщают организаторы.

Конкурс станет официальным продолжением вечеринок, которые проводили с 2010 года под названием «Мисс Удмуртлык».

Уже стали известны имена шести девушек-финалисток. В их число вошли: Алена Леонтьева, Яна Широбокова, Надежда Самсонова, Анастасия Антипова, Юлия Опочина и Юлия Жевлакова.

Чтобы принять участие в конкурсе надо было отправить свою фотографию с описанием в альбом группы «Эктоник» ВКонтакте. Как проводился отбор девушек не сообщается.