Ижевск. Удмуртия. Конкурс эскизов коллекций молодежной моды «На шаг впереди» пройдет в Ижевске. Как сообщает пресс-служба администрации города, заявки на участие принимаются до 31 марта.

«Городской конкурс эскизов коллекций молодежной моды «На шаг впереди» - это еще одна возможность для молодых дизайнеров одежды реализовать свой талант, придумать свою неповторимую коллекцию одежды», - говорится в сообщении.

Участниками конкурса могут быть все желающие в возрасте от 14 до 30 лет. Каждому необходимо представить эскизы в одной из следующих номинаций: «Вечер», «Этно», «Экспериментальная и авангардная мода».