Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, на календаре четверг, 9 марта. Короткая рабочая неделя продолжается. О том, чем сегодня удивляют своих читателей и зрителей онлайн СМИ Удмуртии расскажем в нашем традиционном обзоре.

Журналисты гостелерадиокомпании «Удмуртия» вспомнили, какие подарки на 8 марта были в ходу у ижевчан в 1996 году. Помимо традиционного парфюма, украшений и цветов горожане назвали магнитофон и вкусные угощения для любимой собаки.

1996 год. Что дарили? Цветы, духи или магнитофон?

Портал «Ижлайф» составил список акций, которые проводят в марте споротивные клубы столицы Удмуртии. Оказалось, что в первом весеннем месяце горожане могут бесплатно посетить бассейн, сходить на тренировку по аэробике и йоге, позаниматься на тренажерах или посетить «бойцовский клуб».

Кроме того, каждую субботу в Ижевске проходят бесплатные пробные тренировки по семейному кросс-фиту, а по воскресеньям – пробные занятия по бегу. Кроме того, ижевчане могут бесплатно попробовать свои силы в танцах, а их дети в художественной гимнастике.

«Известия Удмуртской Республики» опубликовали на своем сайте фотографию рухнувшего ограждения крыши здания бывшего театра имени Короленко. По данным газеты, инцидент произошел 7 марта во время очистки кровли от снега. Часть поломанной конструкции срезали, чтобы она не упала на голову прохожим.

Ограждение крыши на здании бывшего театра в Ижевске рухнуло со снегом / Известия Удмуртской Республики

Газета «Удмуртская правда» рассказывает своим читателям о 20-летнем юбилее единственного в Балезинском районе физико-математического кружка. Идея его создания пришла в голову Рифката Касимова в 90-е годы прошлого века. Занятия должны были помочь выпускникам школ Балезино в будущем поступать на бюджетные места в вузах.

«Девяностые годы были тяжелыми не только для производства и сельского хозяйства, особенно сильно проблемы, наступившие после развала Советского Союза, были ощутимы в социальной сфере – медицине, образовании, культуре. Органы государственной власти тогда практически перестали оказывать должное внимание сфере образования. Создалась диспропорция между сельскими и городскими школами. Городских школьников могли «натаскивать» за счет родительской платы, а в нашей местности у родителей, месяцами не получающих заработную плату, такой возможности не было», - вспоминает инициатор кружка Рифкат Касимов.

В обзоре использованы материалы: udmtv.ru, izhlife.ru, izvestiaur.ru, udmpravda.ru.