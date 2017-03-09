Ижевск. Удмуртия. В Ижевске завершился X юбилейный международный фестиваль циркового искусства. За 5 дней прошло 11 представлений, которые посетили несколько тысяч зрителей. На грандиозный праздник пришли посмотреть не только ижевчане, но и жители других населенных пунктов, а также гости из других регионов.

Закрытие фестиваля получилось не менее ярким, чем его открытие. Вновь зрителей порадовали китайские артисты, в том числе полюбившийся ижевчанам Жанг Фан, выступающий в жанре свободная проволока. На арену вышли львицы Виталия Смолянца и слоны Андрея Дементьева-Корнилова.

Closing ceremony of 10 International Festival of Circus Art in Izhevsk

Смог выступить, несмотря на полученную одним из участников травму, квартет «Атлантис», прибывший из Украины.

«Нам очень нравится в Ижевске, мы приезжаем не в первый раз. Здесь очень хорошие, доброжелательные люди», - рассказали информагентству «Сусанин» артисты.

Согласен с ними и дрессировщик Виталий Смолянец. К слову, во время церемонии глава республики Александр Соловьев пообещал присвоить ему звание народного артиста Удмуртии: «Документы мы подготовим. Он это заслужил».

Развлекали зрителей клоунский дуэт Просвирниных (Россия) и прославленный Дэвид Ларибле (Италия).

«Это десятый фестиваль в Ижевске. Это великолепно. Ижевск растет в цирковом плане. Желаю провести 90-й фестиваль», - отметил Ларибле за кулисами.

Больше фото с церемонии закрытия можно увидеть в альбоме в нашей группе в соцсети ВКонтакте.