Глазов. Удмуртия. Антон Оппер из глазовского мини-футбольного клуба «Прогресс» дебютировал за молодежную сборную России. Игрок принял участие в поединках против Португалии.

В первом матче Оппер вышел на паркет в стартовом составе, однако не смог отличиться за то время, которое ему выделил наставник национальной команды. К слову, в этом матче россияне уступили со счетом 4:2.

Во второй игре представитель коллектива из Удмуртии также принял участие, но в этот раз смог поразить сетку ворот португальцев.

На 33-й минуте он перехватил неудачную передачу голкипера и моментально наказал соперника за оплошность, забив третий гол сборной, а через минуту вновь праздновал успех. Матч в итоге завершился со счетом 4:4.