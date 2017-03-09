Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдет фестиваль российского кино «Этника». Состоится он с 16 по 22 марта 2017 года в киноцентре «Дружба», сообщают организаторы.

На нем представят работы режиссеров из Якутии, Кабардино-Балкарии, Алтая, Чечни, Татарстана и Абхазии.

«Я представлю фильмы российских режиссёров, снятые вдали от столиц и привычных нам столичных культурных кодов и так или иначе связанные с национальной идентичностью наших народов. Это и в полном смысле этническое кино, сотворённое национальными авторами в самом эпицентре реальной, волнующей их жизни, и фильмы, в которых этнос предстаёт своеобразным проводником в дивный неизведанный скрытый от привычного киноглаза мир», - сказал руководитель Ижевского киноклуба Андрей Смирнов.

В рамках мероприятия покажут якутское кино: «24 снега» Михаила Барынина, «Бог Дёсёгёй» Сергея Потапова, «Мальчик и озеро» Прокопия Наговицина, две картины от Михаила Лукачевского и «Реку» Алексея Балобанова. Работы режиссеров из Кабардино-Балкарии: «Армия» Олега Хамокова, «Они ушли от меня» Киры Коваленко и первый фильм на абхазском языке «Софичка».

Еще одна картина будет от выпускницы Московской школы нового кино Нади Захаровой «Огонь».

Всего покажут 14 фильмов: короткометражных, среднеметражных и полнометражных, а также игровых, документальных и мокьюментари (псевдодокументалистика).