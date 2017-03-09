Ижевск. Удмуртия. Стреляющие лыжники из Удмуртии вошли в число лучших в рейтинге Союза биатлонистов России. Об этом сообщает пресс-служба спортивной организации.

Среди мужчин Александр Поварницын занимает девятое место, в его активе 587 рейтинговых очков, которые он набрал благодаря успешным показателям на кубке IBU, а также в гонках кубка России. Среди женщин стоит отметить Ульяну Кайшеву, которая находится на промежуточном 5 месте с 770 баллами.

Одним из лучших в рейтинге юниоров является представитель Удмуртии Никита Лобастов, который расположился на втором месте (229 баллов). Он проигрывает 10 очков Игорю Малиновскому, выступающему в параллельном зачете за Камчатку и Омскую область. В этом же рейтинге Ильназ Мухамедзянов занимает 14 строчку.

У юношей в первой пятерке располагается Александр Мяконький, а среди девушек лидирует Кристина Егорова. Эти спортсмены принимали участие в первенстве мира, состоявшемся в конце февраля в Осрблье.