Ижевск. Удмуртия. Потолок обвалился в одной из групп на первом этаже детского сада №58 в Ижевске. Как рассказала информагентству «Сусанин» замруководителя дошкольного учреждения Татьяна Дорофеева, в результате инцидента никто не пострадал.

«Детский сад сегодня работает, мы просто перевели детей в другую группу», - отметила Дорофеева.

По ее словам, инцидент произошел в ночь с 7 на 8 марта, в результате произошедшего никто не пострадал. Сотрудники дошкольного учреждения предполагают, что произошло это из-за того, что на втором этаже сорвало вентиль крана, вода залила группу на первом этаже.

Вадим Долгов - В нашем садике № 58 г. Ижевска обвалился... | Facebook

В настоящее время помещение, в котором обвалился потолок, закрыто. Оценить его состояние и наметить план ремонта должны городские чиновники.