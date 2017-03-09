Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в 2017 году увеличилось количество курсов по удмуртскому языку. Об этом на пресс-конференции рассказал председатель постоянной комиссии Госсовета Удмуртии по национальной политике, общественной безопасности, регламенту и организации работы Госсовета Энвиль Касимов.

«На сегодняшний день даже не хватило групп и появились группы, которые стали изучать удмуртский язык повторно», - добавил Энвиль Касимов.

Также в данный момент обсуждается законопроект надбавки чиновникам за знание родного языка. Сегодня подобные надбавки получают учителя удмуртского языка и журналисты.